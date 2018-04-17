"В спокойствии": экс-игрок "Шахтера" хочет отказаться от украинского гражданства

Бывший капитан молодежной сборной Украины, а ныне игрок минского "Динамо" Александр Нойок не исключил возможности смены гражданства. Футболист, который защищал цвета молодежных команд "Шахтера", заявил, что чувствует себя комфортно в Беларуси и намерен связать свою жизнь с этой страной.

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"Не знаю, как оно дальше будет, но я хочу, чтобы мои будущие дети жили и росли здесь: в спокойствии, в такой хорошей атмосфере. Такие мысли... Был и есть вариант по поводу гражданства. Вы знаете, я его ни в коем случае не отбрасываю, но все-таки хотелось бы верить в свои силы и в то, что я могу попасть в национальную сборную Украины и сыграть там. Как оно сложится, я не знаю, поэтому этот вариант точно отбрасывать нельзя", – цитирует Нойока "Прессболл".

Как сообщал "Обозреватель", футболист Тарас Романчук отказался от украинского гражданства и получил польский паспорт.