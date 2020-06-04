В сети вспомнили, как Семин поддержал аннексию Крыма

Facebook-сообщество "Druzi Dynamo" вспомнило, как в 2014 году россиянин Юрий Семин, который по сообщениям СМИ претендует на пост тренера киевского "Динамо", поддержал аннексию Крыма.

"Я не знаю, есть ли в Крыму российская армия, но я знаю, что там есть русские люди и не все они согласны с Киевом. Полагаю, наш президент поступает правильно, когда говорит, что русских нужно уважать и защищать. Ведь США тоже защищает своих людей в других странах", – сказал тогда Семин в комментарии OBOZREVATEL.

Юрий Семин Football24.ru

Ранее СМИ сообщили о том, что российский тренер может в третий раз возглавить команду из столицы Украины после того, как московский "Локомотив" отказался продлевать с ним контракт.

Напомним, что россиянин работал с киевским клубом в 2007-2009 и 2010-2012 годах, сумев выиграть с "Динамо" украинскую Премьер-лигу в сезоне 2008/09 и выйти в полуфинал Кубка УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Семин назвал ошибкой свой уход из киевской команды в 2009 году.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!