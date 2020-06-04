Главная Новости
4 июня • обновлено в 13:23
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

В сети вспомнили, как Семин поддержал аннексию Крыма

Читать материал на украинском

Facebook-сообщество "Druzi Dynamo" вспомнило, как в 2014 году россиянин Юрий Семин, который по сообщениям СМИ претендует на пост тренера киевского "Динамо", поддержал аннексию Крыма.

"Я не знаю, есть ли в Крыму российская армия, но я знаю, что там есть русские люди и не все они согласны с Киевом. Полагаю, наш президент поступает правильно, когда говорит, что русских нужно уважать и защищать. Ведь США тоже защищает своих людей в других странах", – сказал тогда Семин в комментарии OBOZREVATEL.

Юрий Семин

Юрий Семин

Football24.ru

Ранее СМИ сообщили о том, что российский тренер может в третий раз возглавить команду из столицы Украины после того, как московский "Локомотив" отказался продлевать с ним контракт.

Напомним, что россиянин работал с киевским клубом в 2007-2009 и 2010-2012 годах, сумев выиграть с "Динамо" украинскую Премьер-лигу в сезоне 2008/09 и выйти в полуфинал Кубка УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, Семин назвал ошибкой свой уход из киевской команды в 2009 году.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Юрий Семин
Теги
ФК Локомотив Москва ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
28
4
Смешно
0
Интересно
6
Печально
8
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Боруссия Д
VS
Герта
Инд. тотал Герты больше 1
2.22 Сделать ставку
Фортуна
VS
Хоффенхайм
Победа Фортуны с форой (0)
2.09 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Падерборн
Инд. тотал Лейпцига больше 3
1.85 Сделать ставку
Байер
VS
Бавария
Тотал больше 3.5
1.85 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Майнц
Победа Айнтрахта
2.00 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
mousesports
Победа mousesports
1.50 Сделать ставку
Team Vitality
VS
sAw
Победа Vitality с форой в -5,5 раунда
1.80 Сделать ставку
mousesports
VS
MAD Lions
Победа MAD Lions
2,17 Сделать ставку
MIBR
VS
Gen.G
Победа MIBR
2,05 Сделать ставку
100 Thieves
VS
Triumph
Победа 100 Thieves с форой в -4,5 раунда
1.76 Сделать ставку