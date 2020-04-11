13 лет назад 10 апреля Криштиану Роналду забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

Португалец вышел в стартовом составе ответного матча 1/4 финала против римской "Ромы" и сделал дубль.

После передач Райна Гиггза тогда еще 22-летний "зеленый" Криштиану открыл счет своим забитым мячам в самом престижном клубном футбольном турнире Европы. Встреча завершилась с счетом 7:1.

Сейчас на счету Роналду уже 128 забитых мячей в ЛЧ.

📅 В этот день в 2007 году в матче с "Ромой" Криштиану Роналду забил свой первый гол в #ЛигаЧемпионов. Даже сразу два! 👏👏👏



📺 Вспоминаем события 13-летней давности 👇 pic.twitter.com/0QrSIexJmj — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) April 10, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, спустя 10 лет, в апреле 2017-го Роналду, открыв счет в матче 35-го тура чемпионата Испании с "Валенсией", стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских лиг (Испания, Англия, Германия, Италия, Франция, Португалия).

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