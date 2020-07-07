В Испании нападающий встал на ворота и отбил удар голкипера соперников на последней минуте

Нападающий "Севильи" Лукас Окампос стал героем домашнего матча 34-го тура испанской Ла Лиги против "Эйбара".

На 56-й минуте поединка он открыл счет, забив единственный гол в игре, а в добавленное ко второму тайму время Окампос был вынужден встать на ворота, поскольку все замены "Севилья" уже использовала, а основной голкипер Томаш Вацлик получил травму.

Заканчивалась уже 101-я минута, когда "Эйбару" удалось доставить мяч в штрафную площадь соперников. Игровой снаряд отлетел ко вратарю гостей, однако его удар был отбит Окампосом, а добивание его партнера было выбито с линии.

"Севилья" укрепила свое положение в зоне Лиги чемпионов, оторвавшись от "Вильярреала" на шесть очков. "Эйбар" находится в одном месте от зоны вылета, но опережает "Мальорку" на шесть пунктов за четыре тура до конца.

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольный матч в чемпионате Саудовской Аравии по футболу завершился фантастической развязкой, когда голкипер спас ворота и тут же забил гол.