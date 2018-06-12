Скандал дня: под Киевом открыли фан-зону ЧМ-2018 - фотофакт

В городе Ирпень Киевской области готовятся к просмотру матчей ЧМ-2018.

У одного из ТРЦ появилась нелегальная фан-зона, на территории которой уже установлены огромные тенты и экран, размером 2 х 2,5 метра, говорится в сообщении LIGA.net.

По словам городских властей, они никакого отношения к обустройству пространства для болельщиков не имеют. Отмечается, что это частная инициатива.

Местное издание "Правда Ирпеня" анонсировало открытие фан-зоны, но позже новость с ресурса была удалена.

"Правда Ирпеня"

Напомним, что в Украине официально матчи ЧМ-2018 покажут телеканалы "Интер" и НТН. Стоит отметить, что повсеместно в мире поддерживают вариант с бойкотом ЧМ в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в социальных сетях активно распространяется видео с призывом к мировому сообществу всячески игнорировать грядущий мундиаль.