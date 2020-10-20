В чемпионате Норвегии был забит гол пушечным выстрелом с 40 метров. Видео

В матче второго по силе дивизиона чемпионата Норвегии между "Эйгарденом" и "Стремменом" (1:4) был забит невероятный гол пушечным выстрелом с 40 метров.

Хозяева отличились в первом тайме и минимально выигрывали до 68-й минуты, пока "Стреммену" не удалось перевернуть игру. На 87-й минуте уже при счете 1:3 гости получили право на штрафной удар недалеко от центрального круга. К мячу подошел турецкий футболист Хасан Кюрючай и неотразимо пробил по воротам. Игровой снаряд летел не в самый угол, но голкипер все равно не сумел парировать этот выстрел.

"Эйгарден" и "Стреммен" ведут борьбу за выживание. Победа позволила гостям увеличить отрыв от хозяев, которые идут предпоследними, до 5 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом матча чемпионата Норвегии команда забила фантастический гол, преодолев все поле в два касания.