В чемпионате Эстонии футболиста заменили через 13 секунд после начала матча

В матче 21-го тура высшей лиги чемпионата Эстонии по футболу между "Левадией" и "Нымме Калью" первая замена случилась через 13 секунд после стартового свистка.

Как сообщается в видео на YouTube-канале издания The Guardian, 16-летний игрок гостей Лаури Сууп покинул поле в самом начале поединка, несмотря на то, что за это время он не успел получить травму. Согласно регламенту первенства, в основном составе каждой из команд должно присутствовать как минимум двое воспитанников. Отмечается, что многие футболисты "Нымме Калью" находятся на самоизоляции из-за коронавируса, поэтому Сууп и оказался в "старте".

Матч 21-го тура между командами остался за "Левадией", которая победила со счетом 2:1 и теперь занимает третье место в таблице, оторвавшись от четвертых гостей на три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии, забив гол за три секунды.