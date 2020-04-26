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26 апреля • обновлено в 17:41
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В "Аталанте" готовят подставу футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому

3.3т
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Итальянская "Аталанты", за которую выступает футболист сборной Украины Руслан Малиновский, хочет подписать полузащитника "Милана" Джакомо Бонавентуру (17 матчей в Серии А, 2 гола), сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

Летом хавбек станет свободным агентом, миланский клуб не предложил ему продление соглашения.

30-летний итальянец играет на такой же позиции центрального, атакующего или флангового хавбека, как и наш соотечественник и способен вытеснить украинца из основного состава.

Фаворитом среди претендентов на игрока считался "Торино", однако Джакомо приостановил переговоры, переключившись на "Аталанту". Бонавентура два года провел в молодежной академии клуба из Бергамо и выступал за команду с 2008 по 2014 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, Малиновский попал в сферу интересов "Вест Хэма", занимающего 16-е место в текущем чемпионате английской Премьер-лиги.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Руслан Малиновский
Место
Италия
Теги
ФК Милан ФК Аталанта
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Еще одному заробитчанину пинок под cpak
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