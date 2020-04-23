Украину могут не пустить в Лигу чемпионов: УЕФА принял официальное решение по новому сезону

Исполнительный комитет УЕФА в четверг, 23 апреля провел заседание в формате видеоконференции, в котором принял к рассмотрению два сценария возобновления футбольного сезона, прерванного из-за коронавируса.

Шахтер в Лиге чемпионов ФК Шахтер

По первому сценарию национальные чемпионаты и еврокубки будут проведены параллельно. Второй сценарий предполагает окончание внутренних турниров, а затем возобновление Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.

Особо отмечается, что УЕФА может отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к еврокубкам любого клуба (в том числе и из Украины), если чемпионат не был доигран без уважительной причины, если процедура выбора была непрозрачной, а также в случае, если будет существовать общественное мнение, что клуб для участия был выбран несправедливо, сообщает пресс-служба Союза.

Также УЕФА вновь призвал лиги доиграть прерванный сезон, чтобы места в еврокубках были распределены естественным образом.

Если чемпионаты не будут доиграны по уважительным причинам (запрет на проведение спортивных соревнований в стране, непреодолимые экономические проблемы), то УЕФА потребует выбрать клубы для участия в еврокубках на основании спортивных достижений в сезоне-2019/20.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что УЕФА готовит так называемый "план Б", согласно которому определять представительство команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы 2020/21 будут по текущему клубному рейтингу УЕФА

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