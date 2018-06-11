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Украинцы определились, как наказать соотечественников за визит на ЧМ-2018

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На днях стало известно, что около 6 тыс. украинцев уже купили билеты на чемпионат мира по футболу – 2018, который пройдет в России.

OBOZREVATEL спросил читателей, как они относятся к этому.

40% ответили, что осуждают такое решении соотечественников, поскольку ездить в страну-оккупант не стоит.

В то же время 27% опрошенных не увидели в этом ничего предосудительного, ведь, по их мнению, "война войной, а футбол по расписанию".

При этом 26% участников опроса считают, что после ЧМ-2018 побывавшим там украинцам не стоит возвращаться назад.

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И лишь 5% украинцев убеждены, что таких футбольных фанатов нужно наказать.

Всего в опросе приняли участие более 9 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 9 июня, около 6 тыс. украинцев уже купили билеты на чемпионат мира-2018 в России.

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Тема
ЧМ-2018
Место
Украина
Объект
опрос
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Marin Ella
Marin Ella
Пусть бы там и оставались, ублюдки!
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Русский Солдат
Русский Солдат
Marin Ella, ты из этих 5%-тных свидурей?
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0
0
Русский Солдат
Русский Солдат
Я рад, что на Украине свидурей всего 5%.
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2
Русский Солдат
Русский Солдат
Парфенов Иван, а Емеля не так то прост оказался, помнишь?
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0
Парфенов Иван
Парфенов Иван
Русский Солдат, ну ты же жопоголовый, Емеля... радуйся, дурачек
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