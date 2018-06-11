Украинцы определились, как наказать соотечественников за визит на ЧМ-2018

На днях стало известно, что около 6 тыс. украинцев уже купили билеты на чемпионат мира по футболу – 2018, который пройдет в России.

OBOZREVATEL спросил читателей, как они относятся к этому.

40% ответили, что осуждают такое решении соотечественников, поскольку ездить в страну-оккупант не стоит.

В то же время 27% опрошенных не увидели в этом ничего предосудительного, ведь, по их мнению, "война войной, а футбол по расписанию".

При этом 26% участников опроса считают, что после ЧМ-2018 побывавшим там украинцам не стоит возвращаться назад.

И лишь 5% украинцев убеждены, что таких футбольных фанатов нужно наказать.

Всего в опросе приняли участие более 9 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на субботу, 9 июня, около 6 тыс. украинцев уже купили билеты на чемпионат мира-2018 в России.