Украинский тренер: боюсь, что "Шахтер" заедет на базу в Конча-Заспу, а "Динамо" – на Нивки

Известный украинский тренер Александр Севидов сделал прогноз на сезон 2020/21 в украинской Премьер-лиге.

В интервью изданию UA-Футбол он заявил, что считает "Шахтер" фаворитом на победу в чемпионате Украины. По мнению Севидова, "горняки" превосходят другие украинские команды не только в игровом плане, а и в других важных аспектах.

"Скорее всего, "Шахтер" снова станет чемпионом. Не так уверенно и красиво, но команда должна стать чемпионом. Ведь по потенциалу, по игрокам, по футбольным и не футбольным вещам они находятся на первом месте. Я даже боюсь, что "Шахтер" через пару лет заедет на базу в Конча-Заспу (на базу "Динамо" – Ред.), а "Динамо" – на Нивки", – заявил украинский тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" заявил НСК "Олимпийский" как свой домашний стадион на матчи УПЛ, а в Минспорта рассказали, как донецкий клуб и "Динамо" будут делить арену. Позже появилась информация о том, что "горняки" планируют открыть клубный офис на территории "Олимпийского".