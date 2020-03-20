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20 марта • обновлено в 10:41
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/ Новости футбола

Украинский игрок рассказал о подставе россиян во время коронавируса

4.3т
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Из-за коронавируса украинский футболист иранского "Шахр Ходр" Мирослав Славов пытался экстренно вернуться на родину, но российский "Аэрофлот" не пустил на оплаченный рейс никого, кроме граждан РФ.

"Вы себе не можете представить, что началось среди людей: слезы детей и женщин, мужчины начинали драться... Вокруг царил полный хаос. Как я ни старался убедить их, что это мой последний шанс на попадание домой – безрезультатно. Меня это невероятно удивило, ведь мы летели бы транзитом, даже не ступили бы на российскую землю и никто нам никаких штампов бы не ставил, а буквально сразу же улетели бы в своих направлениях", – цитирует Славова издание Динамо Киев от Шурика.

Мирослав Славов

Мирослав Славов

SportArena

Он отметил, что на этом его приключения не закончились, однако прилететь домой он все же сумел, хоть и потратил из-за этой ситуации много нервов.

“Итог – две бессонные ночи и масса нервов. Мне все же удалось вскочить в последний миг и прорваться через все трудности. К счастью, я теперь дома и мне ничего не угрожает”, – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сложной ситуации с коронавирусом в Иране руководство страны было вынуждено выпустить на свободу 85 тысяч заключенных.

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Тема
Коронавирус
Место
Иран Тегеран
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Эта ситуация ярко показывает, какое дерьмо росеяны. Речь не идёт о том, что не пускали украинца. А остальные? Эти твари одичалые подали билет!!! Взяли деньги. Но опять не выполнили взятые на себя обязательства! Это - суть этого скота! Кидалово - главная скрепа паРРаши!
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1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
В чем подстава? Авиакомпании отменили рейсы, за уже купленные билеты деньги вернут. Рейс Аэрофлота скорее всего был в рамках эвакуации россиян. С какой стати брать украинца чтобы потом на него тратить койкоместо в карантине? Сами, родненькие, сами. Теперь без России.
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1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кацaп Кацaпыч, Ага, я. И искать меня не надо, можешь приехать, я адрес неоднократно на этом сайте оставлял, тебе в том числе.
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1
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И снова проходил мимо, дерьма кусок - это ты создал поддельный клон моего аккаунта? Мусор, я тебя буду искать в гoовно постоянно! Тварь кацaпская.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"К счастью, теперь я дома и мне ничто не угрожает"... Ой ли...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, не гавкай тут, пёс шелудивый
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0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, кретина сифоновна - ты не воняй, сифилитичка. Пошла отсюда, дешевка.
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