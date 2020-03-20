Из-за коронавируса украинский футболист иранского "Шахр Ходр" Мирослав Славов пытался экстренно вернуться на родину, но российский "Аэрофлот" не пустил на оплаченный рейс никого, кроме граждан РФ.

"Вы себе не можете представить, что началось среди людей: слезы детей и женщин, мужчины начинали драться... Вокруг царил полный хаос. Как я ни старался убедить их, что это мой последний шанс на попадание домой – безрезультатно. Меня это невероятно удивило, ведь мы летели бы транзитом, даже не ступили бы на российскую землю и никто нам никаких штампов бы не ставил, а буквально сразу же улетели бы в своих направлениях", – цитирует Славова издание Динамо Киев от Шурика.

Мирослав Славов SportArena

Он отметил, что на этом его приключения не закончились, однако прилететь домой он все же сумел, хоть и потратил из-за этой ситуации много нервов.

“Итог – две бессонные ночи и масса нервов. Мне все же удалось вскочить в последний миг и прорваться через все трудности. К счастью, я теперь дома и мне ничего не угрожает”, – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сложной ситуации с коронавирусом в Иране руководство страны было вынуждено выпустить на свободу 85 тысяч заключенных.

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