Украинский голкипер пропустил странный гол после удара с середины поля. Видео

19-летний голкипер тернопольской "Нивы" Даниил Ермолов пропустил курьезный гол в 14-м туре Первой лиги чемпионата Украины по футболу.

На 35-й минуте при счете 1:0 защитник "Агробизнеса" Юрий Романюк перехватил мяч на своей половине поля, прошел с ним до центрального круга и дальним ударом отправил круглого в сторону ворот "Нивы".

Ермолов почему-то не стал играть руками, попытавшись обработать мяч, как полевой игрок. В результате кожаная сфера предательски закатилась в угол ворот.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче пятого тура группового этапа Лиги наций между национальными сборными Албании и Казахстана был забит удивительный гол после розыгрыша мяча с центра поля.