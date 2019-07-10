Украинский футболист выдал феерический матч в Лиге чемпионов

Полузащитник донецкого "Шахтера" Александр Зубков отметился великолепной игрой за венгерский "Ференцварош", где он находится в аренде.

Гол 22-летнего экс-футболиста молодежной сборной Украины в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов принес победу над "Лудогорцем".

Зубков стал одним из лучших игроков встречи, постоянно обостряя ситуацию в чужой штрафной, и заработав на себе множество штрафных ударов. На 65-й минуте Зубков ювелирным ударом сделал счет 2:1.

Отметим, что "Ференцвареш" тренирует Сергей Ребров. Вместе с Зубковым со стартовых секунд на поле вышли еще два украинских футболиста – Игорь Харатин и Данил Игнатенко.

Ранее Ребров признался, что шокирован решением своего подопечного по венгерскому "Ференцварошу" Ивана Петряка покинуть команду.

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