Украинский футболист досрочно покинет свой клуб и перейдет в "Динамо"

Украинский защитник Владимир Костевич досрочно уйдет из "Леха" и присоединится к киевскому "Динамо", которое ранее подписало с футболистом предварительное соглашение.

Контракт нашего соотечественника с польским клубом действовал до 31 декабря 2020 года, поэтому Костевич должен был пополнить состав столичной команды 1 января 2021 года.

Как сообщает издание Meczyki, "Динамо" удалось договориться с "Лехом" о том, что украинец перейдет в киевский клуб уже сейчас.

Отметим, что после того, как стало известно о подписании защитником контракта со столичной командой, он был исключен из состава, а на его место был приглашен другой украинец Василий Кравец из испанского "Леганеса".

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты "Леха" обрадовались, узнав о том, что Костевич покинет их клуб.