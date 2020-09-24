Украинский футболист "Динамо" официально перешел в чемпионат России

Украинский полузащитник "Динамо" Ахмед Алибеков на правах аренды перешел в команду российской Премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает официальный сайт киевлян, наш соотечественник будет выступать за "Уфу" на протяжении сезона 2020/21.

Алибеков присоединился к "Динамо" в 2016 году. Он играл за молодежный состав команды, а летом 2019 года был отдан в аренду в чешский "Слован". За клуб из Либереца украинец провел 18 матчей во всех турнирах, забив 2 гола. Вернувшись в расположение киевлян в летнее межсезонье, футболист успел попасть в заявку команды на поединок украинской Премьер-лиги против "Львова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легионер "Динамо" Мохаммед Кадири пополнил состав тульского "Арсенала" из РПЛ. Он уже выступал за российский клуб в 2018-19 годах.