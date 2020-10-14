Украинский экс-футболист: в Севастополе многие спали и видели себя в России

Бывший игрок "Севастополя" Антон Крамар заявил, что в одноименном городе многие люди хотели присоединиться к России.

В интервью изданию Sport.ua он, тем не менее, отметил, что не знает, как обстояла ситуация во всем Крыму. Экс-футболист также признался, что купил квартиру в Севастополе, но продал ее после аннексии полуострова.

"Насобирал на квартиру и решил вложить средства. Потом где-то два года ее продавал. Жить я там точно не планировал после всего, что случилось. Но, слава Богу, продал. Во время аннексии я был в отпуске. Но уехал потом без приключений. Не знаю, как во всем Крыму, но в Севастополе много было людей, который спали и видели себя в России. Помню, снял первую квартиру, захожу, а там флаг российский висит", – рассказал Крамар.

Украинец выступал на позиции полузащитника. Он начал карьеру в черкасском "Днепре" и провел большую ее часть в клубах Первой лиги Украины, а за "Севастополь" выступал в 2011-2014 годах. В 2018-м в возрасте 30 лет Крамар принял решение повесить бутсы на гвоздь и заняться музыкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ставший россиянином керченский футболист рассказал, как изменилась жизнь в Крыму.