Известный украинский агент Дмитрий Селюк призвал Генеральную прокуратуру России возбудить уголовное дело против ФК "Локомотив" из-за смерти футболиста команды Иннокентия Самохвалова.
"Обращаюсь к Генпрокуратуре. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК "Локомотив" по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортнагрузок, а сейчас это не делалось", – написал Селюк у себя в Twitter.
Иннокентий Самохвалов
Eurosport
Обращаюсь к @Genproc. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК Локомотив по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортнагрузок, а сейчас это не делалось— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) May 7, 2020
Напомним, что 22-летний игрок "Локомотива" умер во время индивидуальной тренировки из-за сердечной недостаточности.
Как сообщал OBOZREVATEL, оказалось, что все в клубе прекрасно знали о проблемах Самохвалова со здоровьем. Футболист даже подписывал специальный документ.
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