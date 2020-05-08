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8 мая • обновлено в 13:51
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Украинский агент Дмитрий Селюк обратился в Генпрокуратуру России из-за смерти футболиста “Локомотива”

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Известный украинский агент Дмитрий Селюк призвал Генеральную прокуратуру России возбудить уголовное дело против ФК "Локомотив" из-за смерти футболиста команды Иннокентия Самохвалова.

"Обращаюсь к Генпрокуратуре. Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК "Локомотив" по факту смерти футболиста Самохвалова. Умер из-за проблем с сердцем, о которых всем было известно, даже предыдущему руководству клуба, которое отстраняло его от спортнагрузок, а сейчас это не делалось", – написал Селюк у себя в Twitter.

Иннокентий Самохвалов

Иннокентий Самохвалов

Eurosport

Напомним, что 22-летний игрок "Локомотива" умер во время индивидуальной тренировки из-за сердечной недостаточности.

Как сообщал OBOZREVATEL, оказалось, что все в клубе прекрасно знали о проблемах Самохвалова со здоровьем. Футболист даже подписывал специальный документ.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Дмитрий Селюк
Тег
ФК Локомотив Москва
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