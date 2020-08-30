Украина – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций

Сборная Украины по футболу в четверг, 3 сентября, проведет свой первый матч в Лиге наций УЕФА. Подопечные Андрея Шевченко в рамках 1-го тура в Лиге А группы 4 примут команду Швейцарии.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры Украина – Швейцария. Начало – в 21:45.

Отметим, что встреча на "Арене-Львов" пройдет без зрителей из-за карантина в Украине, вызванного пандемией коронавируса.

Увидеть поединок можно будет в эфире общенационального канала "Украина" и специализированного "Футбол 1", где показ игры будет сопровождаться традиционной аналитической студией. Кроме того, трансляцию из Львова в своей эфирной сетке запланировали российский вещатель "Матч! Футбол 1".

Отметим, что свой крайний официальный поединок "желто-синие" провели в ноябре минувшего года в отборе к Евро-2020, когда сыграли вничью с сербами на выезде 2:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко опубликовал список игроков, вызванных на ближайший тренировочный сбор национальной команды.

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