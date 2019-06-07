Украина – Сербия: последние новости перед матчем отбора Евро-2020

Ближайшие отборочные матчи Евро-2020 сборная Украины проведет в родных стенах – во Львове на "Львов Арене" подопечные Андрея Шевченко сыграют 7 июня с Сербией, а 10 июня с Люксембургом.

Для подготовки к этим матчам Андрей Шевченко вызвал в лагерь сборной страны и двух натурализованных бразильцев, хороших исполнителей – Марлоса и Мораеса, персона которого в последнее время была в центре внимания УЕФА и СМИ в связи с вопросом получения гражданства нападающим. Отмечу, что Марлос и Мораес (Жуниор, к слову, не поможет "желто-синим" в ближайших поединках, поскольку получил травму в одном из последних матчей сезона за "Шахтер") – не первые кудесники мяча в украинской сборной, поскольку в свое время за главную команду нашей страны выступал игрок харьковского "Металлиста" Эдмар.

Первый отборочный матч наши ребята провели с чемпионами Европы португальцами на их поле, и не проиграли – 0:0. К слову, в составе наших соперников выступали двое рожденных в Бразилии футболистов – Пепе и Диего Соуза.

Во многих европейских сборных играют парни, которые путь в большой футбол начинали на пляжах Рио-де-Жанейро, фавелах Сан-Паулу. В разные годы, да и сейчас, в сборных бывших советских республик играли и играют бразильцы. Не обходится без них сборная России. В 2016 году получил гражданство этой страны защитник ЦСКА Марио Фернандес, также вместе с ним выступает за национальную команду голкипер "Локомотива" Гильерме.

В сборной Беларуси играл футболист БАТЭ Ренан Брессан. Лучшим футболистом чемпионата Армении назывался игрок сборной этой страны Маркус Пиззелли. Несколько лет за команду Азербайджана играли Луис, Гомес, Перейра, Шавьер. Сейчас в сборной остался только один надежный экм-полузащитник "Карабаха" Алмейда, вернувшийся в Баку.

В свое время принял гражданство и провел 37 матчей за сборную Турции Марко Аурелио, сменивший имя на Мехмет. За сборную Вьетнама выступал Фабио дос Сантос, став там Фан Ван Сантосом. За сборную Японии играл первый легионер в чемпионате страны Маркус Тулио Танака, проведя в сборной за пять лет 43 матча и забив 10 мячей.

В "Скуадре Адзурре" в свое время блистал Тьягу Мотта, сейчас же в сборной Италии играет один футболист, родившийся в Бразилии, – нападающий "Интера" Эдер. Также одевали форму итальянской сборной Амаури, Ромулу. Также были и будут натурализованные бразильцы в сборных Испании, Германии и многих других… Не в этом ли одна из причин неудачной игры пятикратных чемпионов мира на последних Мундиалях?

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Суперкубок Испании в Саудовской Аравии?

Испанская федерация футбола ведет переговоры с правительством Саудовской Аравии по поводу проведения в стране матчей Суперкубка Испании. Идет речь о розыгрыше Суперкубка в течение ближайших шести сезонов, а стоимость сделки оценивается в 30 миллионов евро. В Суперкубке Испании количество команд может быть увеличено с двух до четырех, начиная с 2020 года. Напомним, что в прошлом сезоне матч между "Барселоной" и "Севильей" проходил в марокканском городе Танжер.

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Овермарс удовлетворен

Бывший футболист, а ныне спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс продлил контракт с клубом до 30 июня 2024 года. Овермарс работает в "Аяксе" с 2012 года. Вместе с ним клуб трижды завоевал золотые медали чемпионата Голландии, а также один раз становился обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, поочередно одолев мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" и споткнувшись в полуфинале на английском "Тоттенхэме".

"В "Аяксе" по-прежнему есть много проблем, которые необходимо решить. Я хорошо провожу время здесь. Мы развиваем молодежную академию, так и первую команду. Со спортивной точки зрения "Аякс" все еще хочет многое показать. Приятно работать с теми людьми, которые меня окружают. Я получаю удовольствие и удовлетворение от того, что делаю", – сказал Овермарс.

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