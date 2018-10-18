МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Максим Сухенко
Максим Сухенко
Спортивный журналистВсе статьи автора

Украина - Россия в Лиге наций: появилась реакция ФФУ

70.5тЧитать материал на украинском

Украина одной из первых досрочно стала победителем группы Лиги наций, чем обеспечила себе возможное участие в плей-офф за путевку на Евро-2020. После этого стало известно, что в плей-офф команда Андрея Шевченко может встретиться со сборной России.

С началом войны в Донбассе УЕФА приняла специальное положение, в рамках которого все украинские и российские команды (клубные и сборные) разводятся на всех этапах соревнований под эгидой УЕФА до финала. Однако в случае с Лигой наций это правило может и не помочь.

Читайте также:
''Мортал комбат'': как Украина стала первой, кто вышел в элиту Лиги наций

Об определенных нюансах встречи с Россией и возможном бойкоте матча со стороны Украины для OBOZREVATEL рассказал генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

"По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА - максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Это нормальная практика, которую мы абсолютно поддерживаем", - сказал Записоцкий.

Украина - Россия в Лиге наций: появилась реакция ФФУ

Юрий Записоцкий (слева) и президент ФФУ Андрей Павелко

ffu.ua

"Если же судьба сведет нас в финале плей-офф, что же - ОК, сыграем в финале", - заявил ген. секретарь ФФУ.

Когда сборная Украины проходила отбор к ЧМ-2018, который проходил в России, много разговоров велось о бойкоте турнира в случае квалификации "сине-желтых" на ЧМ.

"Бойкот? Сейчас речь может идти обо всем. Мы стали победителями группы Лиги наций только вчера, поэтому" холодного" анализа данной ситуации еще не сделано. Конечно, важный вопрос - где будет этот матч? Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии... Пока же могу высказать свое личную точку зрения - это вряд ли вообще недопустимо", - поделился мнением Записоцкий.

"В случае финального матча УЕФА, возможно, предложит вариант нейтрального поля. Но пока это все довольно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе (сборная России. - прим. авт.) дойдет к финалу плей-офф", - полагает функционер.

Читайте также:
Миллионы: раскрыты суммы выплат сборной Украины в Лиге наций

На сегодняшний день нельзя окончательно уверять, что Украина и Россия будут играть в плей-офф дивизиона в Лиге наций. Это произойдет только в том случае, если обе сборные не выйдут на Евро-2020 через обычную квалификацию. Тогда команды получают дополнительный шанс побороться за путевку на ЧЕ именно в плей-офф Лиги наций. В противном случае место Украины или России в плей-офф займет следующая по рейтингу команда.

Украина досрочно заняла 1 место в группе, одержав три победы в трех матчах - две над Чехией (2:1 и 1:0), и одну над Словакией (1:0).

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем матче с Чехией вингер сборной Евгений Коноплянка побил рекорд Сергея Реброва .

Читайте все новости по теме "Лига наций" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
Лига нацийЛига УЕФАЕвро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Объекты
сборная Украины по футболусборная России по футболусборная Чехии по футболу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
9
12
Смешно
24
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Бред полный
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги