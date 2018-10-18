Украина - Россия в Лиге наций: появилась реакция ФФУ

Украина одной из первых досрочно стала победителем группы Лиги наций, чем обеспечила себе возможное участие в плей-офф за путевку на Евро-2020. После этого стало известно, что в плей-офф команда Андрея Шевченко может встретиться со сборной России.

С началом войны в Донбассе УЕФА приняла специальное положение, в рамках которого все украинские и российские команды (клубные и сборные) разводятся на всех этапах соревнований под эгидой УЕФА до финала. Однако в случае с Лигой наций это правило может и не помочь.

Об определенных нюансах встречи с Россией и возможном бойкоте матча со стороны Украины для OBOZREVATEL рассказал генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий.

"По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА - максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Это нормальная практика, которую мы абсолютно поддерживаем", - сказал Записоцкий.

Юрий Записоцкий (слева) и президент ФФУ Андрей Павелко ffu.ua

"Если же судьба сведет нас в финале плей-офф, что же - ОК, сыграем в финале", - заявил ген. секретарь ФФУ.

Когда сборная Украины проходила отбор к ЧМ-2018, который проходил в России, много разговоров велось о бойкоте турнира в случае квалификации "сине-желтых" на ЧМ.

"Бойкот? Сейчас речь может идти обо всем. Мы стали победителями группы Лиги наций только вчера, поэтому" холодного" анализа данной ситуации еще не сделано. Конечно, важный вопрос - где будет этот матч? Здесь сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии... Пока же могу высказать свое личную точку зрения - это вряд ли вообще недопустимо", - поделился мнением Записоцкий.

"В случае финального матча УЕФА, возможно, предложит вариант нейтрального поля. Но пока это все довольно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе (сборная России. - прим. авт.) дойдет к финалу плей-офф", - полагает функционер.

На сегодняшний день нельзя окончательно уверять, что Украина и Россия будут играть в плей-офф дивизиона в Лиге наций. Это произойдет только в том случае, если обе сборные не выйдут на Евро-2020 через обычную квалификацию. Тогда команды получают дополнительный шанс побороться за путевку на ЧЕ именно в плей-офф Лиги наций. В противном случае место Украины или России в плей-офф займет следующая по рейтингу команда.

Украина досрочно заняла 1 место в группе, одержав три победы в трех матчах - две над Чехией (2:1 и 1:0), и одну над Словакией (1:0).

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