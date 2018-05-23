ИГИЛ угрожает Киеву: Тетерук назвал спонсора "резни"

Террористическая организация ИГИЛ, которая призвала проводить террористические акты во время проведения Лиги чемпионов в Киеве 26 мая, спонсируется Российской Федерацией.

"С 2014 года нам есть чего опасаться, главной угрозы - агрессии РФ, а ИГИЛ это всего лишь крыло, которое спонсируется Кремлем. Это дополнительная угроза, которая существует перед гражданами нашего государства, и именно российская агрессия, является основной и ключевой угрозой для нашего государства", - сказал в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук.

Нардеп отметил, что ИГИЛ - это старое подразделение, которое спонсируется РФ на Ближнем Востоке для того, чтобы нагнетать ситуацию и держать ее под собственным контролем. Это уже давно доказано спецслужбами других стран.

"С 2014 года наши спецслужбы делают все от них возможное, чтобы предотвратить подготовке и осуществлению терактов, как с стороны РФ, так и теми, кто спонсируется РФ. Я убежден, что наши спецслужбы будут делать все возможное, но вместе с тем наши граждане, по возможности, должны избегать скопления больших групп людей, и быть особенно бдительными и внимательными в отношении любых подозрительных действий", - рассказал Тетерук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что террористическая организация ИГИЛ призывает устроить теракт во время проведения Лиги чемпионов в Киеве 26 мая, это часть информационной войны России против Украины.