УЕФА вынес решение по матчу "Динамо" в Лиге чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА отказался удовлетворить протест "Славии" на результат ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Чешский клуб жаловался на несправедливое судейство.

Информацию об отклоненном протесте в своем Twiiter подтвердил президент "Славии" Ярослав Тврдик.

UEFA Champions League 2018/2019

FC Dynamo Kyiv vs. SK Slavia Praha , 14.08.2018 Dispositive The Control, Ethics and Disciplinary body decides:

The protest is dismissed