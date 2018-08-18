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УЕФА вынес решение по матчу "Динамо" в Лиге чемпионов

5.9тЧитать новость на украинском

Дисциплинарный комитет УЕФА отказался удовлетворить протест "Славии" на результат ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Чешский клуб жаловался на несправедливое судейство.

Информацию об отклоненном протесте в своем Twiiter подтвердил президент "Славии" Ярослав Тврдик.

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Напомним, что "Динамо" по сумме двух матчей с чехами прошло в плей-офф отбора Лиги чемпионов. Позже стал известен соперник киевлян в этой стадии турнира.

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Тема
Лига чемпионов
Объекты
ФК Динамо КиевФК СлавияУЕФА
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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