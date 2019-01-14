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УЕФА утвердил "Шахтеру" место проведения матча 1/16 ЛЕ

2.4тЧитать материал на украинском

УЕФА определил время и место, где состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и немецким "Айнтрахт".

Встреча пройдет 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист". Начало матча в 22:00.

УЕФА утвердил "Шахтеру" место проведения матча 1/16 ЛЕ

Как известно, донецкий "Шахтер" определил Харьков городом, в котором команда будет принимать немецкий клуб в Лиге Европы.

Напомним, что из-за ввдения в некоторых областях Украины военного положения заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против французского "Лиона" "Шахтер" играл в Киеве на НСК "Олимпийский".

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Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" объявил о заключении пятилетнего контракта с игроком национальной сборной Израиля Манором Соломоном.

Футболист играет на позиции атакующего полузащитника и в 2018 году был включен в топ-50 самых талантливых игроков Европы по версии сайта УЕФА

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Тема
Лига Европы
Тег
ФК Шахтер
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