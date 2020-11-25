УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение за матч со Швейцарией

Апелляционный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) присудил сборной Украины по футболу за отмененный матч Лиги наций против Швейцарии техническое поражение 0:3.

Полный текст решения Апелляционного комитета УЕФА было опубликовано на официальном сайте организации.

"УЕФА принял решение объявить Украинскую ассоциацию футбола ответственной за отмену матча Лиги наций УЕФА 2020/21 между Швейцарией и Украиной, который должен был состояться 17 ноября 2020 года. Сборная Украины считается командой, проигравшей матч со счетом 0:3", – отмечается в пресс-релизе.

17 ноября департамент здравоохранения кантона Люцерн решил перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины, из-за чего поединок 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина был отменен.