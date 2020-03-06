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6 марта • обновлено в 15:28
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УЕФА приготовил серьезные изменения в еврокубках

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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что со следующего сезона в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут использоваться более широкие линии при определении офсайдов.

"Сантиметровый офсайд – это не офсайд, ведь смысл правила не в этом. Использовать VAR в таких случаях не нужно. Нам необходимо применять более широкие линии для его определения, поскольку их рисуют люди. Одно неправильное решение может разрушить какой-то команде целый сезон", – сказал Чеферин в интервью изданию SkySports.

Александр Чеферин

Александр Чеферин

Eurosport

Он также добавил, что хотел бы пересмотреть правило игры рукой, но пока не придумал, каким образом его можно было бы улучшить. Сейчас глава организации ведет обсуждения с экспертами в сфере арбитража, пытаясь найти решение этого вопроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УЕФА планируют создание нового летнего турнира, похожего по формату на Лигу чемпионов.

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Темы
Лига Европы Лига чемпионов
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Александер Чеферин
Тег
УЕФА
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