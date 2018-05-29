УЕФА представил итоговый рейтинг стран: где Украина

Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал итоговый рейтинг выступлений национальных ассоциаций в еврокубках в сезоне-2017/18. Украина финишировала на девятой строчке.

Наша страна в прошедшем сезоне на еврокубковой арене была представлена пятью клубами. В Лиге чемпионов и Лиге Европы участвовали "Динамо", "Шахтер", "Заря" "Олимпик" и "Александрия".

Лидирует как и год назад Англия. Испания, чей клуб выиграл ЛЧ, занимает вторую строчку. Третьей идет Италия.

Напомним, что финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" завершился со счетом 3:1. Ключевую роль в победу своей команды внес Гарет Бейл. Валлиец отметился дублем, при том, что первый гол уроженца Кардиффа стал настоящим супершедевром.