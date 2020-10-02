УЕФА обратился к фанатам "Динамо", вспомнив легендарный разгром "Барселоны"

УЕФА решил подбодрить болельщиков киевского "Динамо", которое по итогам жеребьевки Лиги чемпионов попало в сложную группу с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".

На официальном аккаунте организации в Twitter появился короткий обзор легендарного поединка на "Камп Ноу", в котором украинская команда разгромила каталонский клуб со счетом 4:0. Тогда хет-трик на свой счет записал Андрей Шевченко, а Сергей Ребров забил четвертый гол в поединке.

"В качестве мотивации для фанов "Динамо" напоминаем, что было в 1997 году", – подписано видео.

Напомним, что в сезоне 1997/98 киевляне также попали в одну группу ЛЧ с "Барселоной" и разгромили ее с общим счетом 7:0 (3:0 в Украине и 4:0 в Испании). Тогда украинская команда под руководством Валерия Лобановского дошла до четвертьфинала турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Огнен Вукоевич и президент клуба Игорь Суркис оценили результаты жеребьевки Лиги чемпионов.