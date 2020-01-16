УЕФА готовит изменения в формате Лиги чемпионов

УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) близки к соглашению по увеличению количества туров Лиги чемпионов на четыре.

Как сообщает агентство SkySports, изменения в формате турнира могут вступить в силу с 2024 года, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и организация, представляющая интересы самых больших клубов континента, сумеют прийти к общему решению.

Лига Чемпионов УЕФА

Если место для двух дополнительных туров можно освободить благодаря сокращению продолжительности розыгрыша 1/8 финала Лиги чемпионов с четырех до двух недель, то поиск свободных дат для еще двух является непростой задачей.

Стоит отметить, что пока неизвестно, на каком этапе турнира появятся дополнительные матчи. Больше информации по этому вопросу ожидается после встречи чиновников УЕФА, которая пройдет в марте.

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