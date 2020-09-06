У легендарного Канчельскиса из-за COVID-19 поражены 20% легких

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", а ныне главный тренер казахстанского "Навбахора" Андрей Канчельскис заболел коронавирусом.

По словам 51-летнего экс-футболиста сборной России, он чудом избежал серьезных проблем с легкими.

"Друзья договорились с частной клиникой, которая специализируется на COVID-19. Здесь очень квалифицированные врачи. Проверили меня по полной программе, взяли кучу анализов. Ну а на КТ выяснилось — поражены 20 процентов легких. Доктор сказал: "Вовремя вы к нам обратились. Если бы на пару дней позже приехали, были бы уже серьезные проблемы", – цитирует тренера "СЭ".

Канчельскис признался, что не испугался, услышав диагноз.

"Мне кажется, в такой ситуации самое важное — не паниковать, не отчаиваться. Наоборот, надо надеяться на лучшее и выполнять все предписания врачей. Уверен, с их помощью вирус будет побежден, и скоро я вернусь к любимой работе", – подытожил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в клубе-новичке Премьер-лиги Украины ФК "Рух" зафиксирована вспышка COVID-19.

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