У футбольного клуба, обвинившего Россию в оккупации, возникли серьезные проблемы

Грузинский футбольный клуб "Торпедо" (Кутаиси), обвинивший Россию в оккупации, испытывает серьезные финансовые проблемы. В последние дни его покинули семь игроков, могут уйти еще несколько.

Футболисты "Торпедо"

В числе ушедших и россиянин Нодар Кавтарадзе, также принявший участие в акции, когда футболисты появились в майках с надписями "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией", сообщает местный портал Sportall.ge.

По данным издания вскоре должен решиться вопрос спонсора, но если это не произойдет, уйдут еще два футболиста. Все это происходит перед первыми играми в квалификационном раунде Лиги Европы, которые состоятся 11 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты грузинских клубов вышли на матчи чемпионата страны в антиоккупационных футболках, таким образом поддержав акцию протестов против России.

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