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23 января • обновлено в 10:46
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"Тусовка" на Ибице: "Барселону" жестко высмеяли в Испании

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22 января "Барселона" оказалась в шаге от крупного позора в матче 1/16 финала Кубка Испании. Соперник каталонцев – клуб третьего дивизиона страны "Ибица" – едва не сотворил суперсенсацию.

"Ибица" - "Барселона" - 1:2

"Ибица" - "Барселона" - 1:2

Гранд мирового футбола проигрывал большую часть матча команде, бюджет которой уступает "сине-гранатовым" в тысячи раз. Футболисты "Ибицы" открыли счет на 9-й минуте, а "Барселона" хоть и владела мячом 78% игрового времени, первый удар по воротам нанесла лишь на 68-й минуте.

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Спасителем для каталонцев стал Антуан Гризманн, сделавший дубль в концовке поединка, причем победный гол был забит на 90+5 минуте.

"Ибица" (D-3) "Барселона" 1:2 (1:0)

Голы: Хави Перес, 9 (1:0). Гризманн, 72 (1:1). Гризманн, 90+5 (1:2).

"Барселону" после игры справедливо раскритиковали за чересчур вольготное отношение к поединку с командой-карликом.

OBOZREVATEL предлагает оценить одну из карикатур.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января новым главным тренером "Барселоны" стал 61-летний Кике Сетьен.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Антуан Гризманн
Место
Испания Ибица
Тег
ФК Барселона
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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