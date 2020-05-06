Молодой игрок донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик снова поразил фанатов футбола своей техникой. Знаменитый Instagram-канал "433" во второй раз за месяц опубликовал ролик с украинцем.

"Весь день смотрю на это и все еще не понимаю как", – подписано видео с участием Мудрика, которое собрало уже 4 миллиона просмотров и 5,5 тысяч комментариев.

Михаил Мудрик Золотий талант

"Мячу заплатили за актерскую игру", "Все дело в искусственном покрытии. Или это магия. Или и то, и другое. Я не знаю", "Чудак уже как дома на 433", "Чистейший прием", – восторгаются украинцем подписчики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи Instagram сравнили Мудрика с Неймаром, увидев его невероятную технику приема мяча.

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