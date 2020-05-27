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27 мая • обновлено в 11:40
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Тренеры "Динамо" не смогут руководить командой в матчах УПЛ

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Помощник главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко, Вадим Евтушенко, и тренер вратарей Михаил Михайлов не смогут находиться на матчах команды в УПЛ после выхода из карантина.

Напомним, что в Минздраве запретили людям младше 18 лет и старше 60 лет посещать стадион украинской Премьер-лиги после возобновления сезона. Евтушенко уже 62 года, а Михайлову – 60.

Тренерский штаб "Динамо"

Тренерский штаб "Динамо"

УНИАН

Менеджеры и тренеры "Динамо", которые не смогту находиться на матчах

Менеджеры и тренеры "Динамо", которые не смогту находиться на матчах

Динамо Киев от Шурика

Напомним, что Украинская ассоциация футбола (бывшая ФФУ) официально подтвердила, что матчи УПЛ стартуют 30 мая. В первом туре после рестарта состоится главное противостояние украинского футбола – дерби "Динамо" и "Шахтера". Поединок запланирован на воскресенье, 31 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, где и когда пройдет финал Кубка Украины.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Премьер-лига Украины
Персоны
Вадим Евтушенко Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
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