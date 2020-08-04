Тренер "Вольфсбурга" рассказал о "напряженной ситуации" в клубе перед игрой с "Шахтером"

Главный тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер признался, что накануне поединка с "Шахтером", в команде сложилась напряженная ситуация с составом.

По мнению специалиста, в тоже время у "Шахтера" очень много хороших игроков, которые отлично показывают себя в обороне, в дуэлях один на один, отличное звено полузащиты.

"Я должен признать, что у нас сложилась напряженная ситуация с кадровым составом. У нас несколько игроков выбыло. Но, тем не менее, к завтрашней игре команда готова. И все кадровые возможности, которыми мы располагаем, мы завтра выставим вперед", – заявил Гласнер на предматчевой пресс-конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Вольфсбург" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против чемпиона Украины донецкого "Шахтера" в среду, 5 августа. Стало известно по каким телеканалам покажут эту игру.

В первом матче 1/8 финала "Шахтер" одержал выездную победу над "Вольфсбургом" со счетом 2:1.

Ранее футболист "Вольфсбурга" Максимилиан Арнольд заявил, что он не уверен, что целесообразно проводить игру в стране, где с каждым днем растет количество заболевших на COVID-19.