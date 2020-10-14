Тренер Испании отреагировал на поражение от Украины в матче Лиги наций

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не стал делать трагедию из сенсационного поражения от Украины (0:1) в матче четвертого тура Лиги наций.

Наставник наших соперников заявил, что его команда контролировала ход поединка на протяжении всех 90 минут, но не сумела реализовать свои моменты. В целом он остался доволен игрой своих подопечных.

"Ничего страшного, если один-два матча мы завершим без забитых мячей. Сегодня мы создали достаточно моментов, чтобы забить. К тому же мы все 90 минут превосходили соперника, который старался лишить нас пространства и перекрывать все наши передачи. В Испании люди привыкли обвинять голкипера Давида де Хеа. Если на него обрушатся с критикой и на этот раз, то можно будет выключать свет и сдаваться. За карьеру я проиграл много таких матчей, но я остался доволен отношением моих парней к игре, и в целом, мне понравилось то, что я сегодня увидел", – цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о поединке Лиги наций против Испании высказались тренер сборной Украины Андрей Шевченко и автор победного гола Виктор Цыганков.