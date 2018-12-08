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''Свое мнение'': экс-игрок "Шахтера" о переезде в Россию

1.4тЧитать материал на украинском

Экс-футболист сборной Украины Алексей Белик категорически отказался от переезда в чемпионат России. Бывший игрок "Шахтера" аргументировал свое решение ситуацией на востоке нашей страны.

“Я не поехал бы в чемпионат России. Для меня эта страна закрыта из-за того, что происходит в Донецке. Я туда не поеду ни при каких обстоятельствах. Но это пока что у меня есть шанс выбирать”, - цитирует Белика Sportarena.

''Свое мнение'': экс-игрок "Шахтера" о переезде в Россию

1football.info

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При этом бывший игрок национальной команды отметил, что деньги не смогут повлиять на его решение.

“Предложение на миллион? Нет, я не поеду в Россию. У меня есть свое мнение. Оно кому-то может не нравится, но для меня эта страна закрыта навсегда”, - был категоричен в своих высказываниях Белик.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший игрок "Шахтера" Алексей Гай отличился неоднозначным интервью. В частности, футболист возмущен, что в честь "врагов Шухевича и Бандеры" называют киевские улицы, а также не верит в присутствие российских военных на Донбассе.

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ФК Шахтер
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