"Сухая" серия "Динамо" в еврокубках достигла впечатляющей отметки

Киевское "Динамо", проиграв в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Брюгге" (1:0), увеличило свою неудачную серию без забитых мячей в еврокубках.

В последний раз подопечные Александра Хацкевича радовали своих поклонником голами на международной арене в поединке 1/16 финала Лиги Европы минувшего розыгрыша против греческого "Олимпиакоса". Тогда на 32-й минуте испанец Фран Соль отличился точным ударом, ставшим единственным в игре. После этого динамовцы без шансов уступили в двух матчах лондонскому "Челси" – 0:3 и 0:5.

"Брюгге" – "Динамо"

Таким образом, после неудачи в Брюгге "сухая" серия киевлян достигла 5,5 часов, и составляет 328 минут (без учета компенсированного времени).

Отметим, что ответная игра "Динамо" с бельгийцами пройдет на НСК "Олимпийский" во вторник, 13 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о том, с какой неожиданной проблемой столкнулось "Динамо" перед стартовым свистком арбитра в игре с "Брюгге".

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