Стали известны результаты тестов на COVID-19 у игроков "Шахтера" перед матчем ЛЧ

Все футболисты "Шахтера" сдали отрицательные тесты на коронавирус перед вылетом в Германию на матч четвертого тура Лиги чемпионов против "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Об этом сообщается на официальной странице "горняков" в Instagram. Во вторник, 24 ноября, к тренировкам в общей группе вернутся полузащитники Виктор Коваленко и Марлос, защитник Валерий Бондарь и голкипер Анатолий Трубин.

Напомним, что после трех туров "Шахтер" занимает второе место в группе B, опережая "Реал" по личным встречам благодаря выездной победе со счетом 3:2. И "горняки", и мадридцы набрали по 4 очка и отстают от "Боруссии" М на 1 пункт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в третьем туре подопечные Луиша Каштру разгромно проиграли немецкой команде, пропустив шесть безответных голов.