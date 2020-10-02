Срна о жеребьевке ЛЧ для "Шахтера": ожидали чуть других соперников

Футболисты и тренеры донецкого "Шахтера" были неприятно удивлены результатами жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, где горняки сыграют с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Об этом в интервью каналу "Футбол 1" заявил легендарный капитан "оранжево-черных" Дарио Срна. В то же время, он отметил, что команда будет бороться за очки в каждом матче.

"Мы ожидали чуть других соперников. Но получилось так. Сильная группа. И все, будем двигаться дальше, играть в футбол против всех. Такой жесткой группы у нас никогда не было. Одна из самых тяжелых, которые нам попадали. Но ничего, все впереди. Шесть игр у нас есть, будем биться за свои очки. Легко очки у нас никто не заберет. это все хорошие команды, но мы должны делать делать все, чтобы пройти в плей-офф", – сказал директор по футболу "Шахтера".

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" будут делить НСК "Олимпийский" в связи с переездом на него "горняков".