Спорт вне политики? В сети напомнили Европе о зигующих олимпийцах

В сети появилось видео, на котором члены национальной команды Франции во время открытия Олимпиады в Берлине в 1936 году обменялись с фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером нацистскими приветствиями.

Ролик выложил в своем Facebook фотоблогер Андрей Хартанович.

"Открытие Олимпиады-1936 в Берлине. Французские олимпийцы нацистской зигой приветствуют Гитлера, хотя мир уже знал о концлагерях и геноциде евреев. Через 4 года Франция будет оккупирована", - написал он.

Хартанович отметил, что европейцы так и не усвоили уроков истории.

"Хорошего вам футбола, европейцы, не помнят уроков истории и бубнят, что спорт вне политики", - добавил он.

Отметим, в сети также появилось видео, как в 1938 году британские футболисты зиговали перед началом матча в Берлине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах вышла почтовая марка с изображением футболиста, который ударом мяча сбивает самолет в небе.