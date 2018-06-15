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Чемпионат мира 2018
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Спорт вне политики? В сети напомнили Европе о зигующих олимпийцах

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В сети появилось видео, на котором члены национальной команды Франции во время открытия Олимпиады в Берлине в 1936 году обменялись с фюрером Третьего Рейха Адольфом Гитлером нацистскими приветствиями.

Ролик выложил в своем Facebook фотоблогер Андрей Хартанович.

"Открытие Олимпиады-1936 в Берлине. Французские олимпийцы нацистской зигой приветствуют Гитлера, хотя мир уже знал о концлагерях и геноциде евреев. Через 4 года Франция будет оккупирована", - написал он.

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Хартанович отметил, что европейцы так и не усвоили уроков истории.

"Хорошего вам футбола, европейцы, не помнят уроков истории и бубнят, что спорт вне политики", - добавил он.

Отметим, в сети также появилось видео, как в 1938 году британские футболисты зиговали перед началом матча в Берлине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах вышла почтовая марка с изображением футболиста, который ударом мяча сбивает самолет в небе.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
Россия
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
"Война, убийства, невинные жертвы? Что вы?.... Мы в футбол играем!" Догадайтесь, кому нравится такой разворот этих злобных рож и кто поедет поддерживать зло?! Шануймось!
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