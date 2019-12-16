Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020.
Первые матчи пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля на стадионах команд, указанных первыми, а ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.
Жеребьевка Лиги чемпионов
chelseanews.ru
Пары выглядят следующим образом:
"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ"
"Реал Мадрид" – "Манчестер Сити"
"Аталанта" – "Валенсия"
"Атлетико" – "Ливерпуль"
"Челси" – "Бавария"
"Лион" – "Ювентус"
"Тоттенхэм" – "Лейпциг"
"Наполи" – "Барселона".
Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов
Bleacher Report
Напомним, что действующим обладателем трофея является "Ливерпуль", обыгравший "Тоттенхэм" в финальном матче на мадридском "Ванда Метрополитано" со счетом 2:0.
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