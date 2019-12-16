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16 декабря • обновлено в 14:13
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: все пары

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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2019/2020.

Первые матчи пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля на стадионах команд, указанных первыми, а ответные – 10, 11, 17 и 18 марта.

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов

chelseanews.ru

Пары выглядят следующим образом:

"Боруссия" Дортмунд – "ПСЖ"

"Реал Мадрид" – "Манчестер Сити"

"Аталанта" – "Валенсия"

"Атлетико" – "Ливерпуль"

"Челси" – "Бавария"

"Лион" – "Ювентус"

"Тоттенхэм" – "Лейпциг"

"Наполи" – "Барселона".

Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов

Bleacher Report

Напомним, что действующим обладателем трофея является "Ливерпуль", обыгравший "Тоттенхэм" в финальном матче на мадридском "Ванда Метрополитано" со счетом 2:0.

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Лига чемпионов жеребьевка
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Швейцария Ньон
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