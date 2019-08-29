Соперник для "Шахтера"! Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция

Традиционно в конце августа болельщиков ждет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, где Украину представит "Шахтер".

Как и предыдущие несколько лет, от нашей страны на групповой стадии ЛЧ играет только один клуб, который в статусе чемпиона попал в группу напрямую. В основном раунде Лиги сыграют 32 команды из 14-ти стран, которые при жеребьевке разбиты на 4 корзины ("Шахтер" - во 2-й корзине).

"Шахтер" в группе Лиги чемпионов точно не сыграет с испанскими "Реалом" и "Атлетико", немецкой "Боруссией" Дортмунд, итальянским "Наполи", английским "Тоттенхемом", португальской "Бенфикой" и голландским "Аяксом" - все они в одной корзине с "Горняками". Также УЕФА сразу разводит при жеребьевке украинские и российские клубы (в данном случае это "Зенит" и "Локомотив").

Групповой этап ЛЧ начнется 17 сентября. Закончится же Лига чемпионов в этом сезоне 30 мая – финальный поединок пройдет в Турции на Олимпийском стадионе Ататюрка.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов из Монако, которая начнется в 19:00 по киевскому времени.

Состав корзин жеребьевки Лиги чемпионов

Корзина 1: "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити" (все – Англия), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия)

Корзина 2: "Реал" Мадрид, "Атлетико" (обе – Испания), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Тоттенхэм" (Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Бенфика" (Португалия)

Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия) "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" Загреб (Хорватия)

Корзина 4: "Локомотив" (Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "Ред Булл" Лейпциг (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция)

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Жеребьевка еще не началась

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В прямом эфире жеребьевку Лиги чемпионов будет транслировать официальный сайт УЕФА. В Украине на ТВ ее покажут ТК "Футбол", также жеребьевку можно будет найти в вещании российских "Матч ТВ" и "Евроспорт 1", и белорусского "Беларусь 5"

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