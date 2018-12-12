Соперник "Динамо" наехал на УЕФА из-за "Шахтера"

Главный тренер чешского "Яблонеца" Петер Рада выразил свое недовольство решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о том, что "Шахтер" должен сыграть матч Лиги чемпионов против "Лиона" 12 декабря на НСК "Олимпийский". При этом его команде предстоит поединок против киевского "Динамо" в Лиге Европы уже на следующий день на том же стадионе.

"Конечно, необычная ситуация. Сегодня здесь же проходит матч, который нас, скажем так, отвлекает. Но, конечно, приоритет УЕФА - это Лига чемпионов. Могу сказать, что испытываю определенное недовольство по этому поводу", - цитирует Раду Динамо от Шурика.

Петер Рада FK Jablonec

При этом наставник чешского клуба посочувствовал украинскому народу.

"Конечно, мы отслеживаем эту ситуацию. Но если УЕФА считает, что играть в Украине можно, значит они держат ситуацию под контролем и считают, что угрозы нет. Конечно, я желаю украинцам, чтобы ситуация успокоилась, и все люди были живы", - проникся ситуацией в Украине Рада.

Напомним, что несмотря на плохие погодные условия матч "Динамо" - "Яблонец" состоится на НСК "Олимпийский" 13 декабря. Начало встречи – в 19:55.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека поблагодарил руководство "Динамо" за возможность провести заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов против "Лиона" в Киеве.