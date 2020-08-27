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СМИ назвали сумму, которую "Манчестер Сити" потратит на Месси

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
2,8 т.
Лионель Месси

Лионель Месси может стать партнером украинца Александра Зинченко.

Звезда каталонской "Барселоны" Лионель Месси, который заявил о намерении покинуть клуб, планирует перейти в английский "Манчестер Сити", что обойдется "горожанам" в 560 миллионов евро.

Как утверждает The Telegraph, Месси сделал выбор в пользу "Сити" из-за наставника команды Пепа Гвардиолы, с которым он четыре сезона работал в "Барсе", и своего лучшего друга Серхио Агуэро. По данным источника, аргентинский футболист подпишет трехлетний контракт с "Сити", а затем переберется в американский "Нью-Йорк Сити".

Если это подписание осуществится, то оно станет самым грандиозным в истории футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель Месси уведомил руководство "Барселоны" о желании разорвать контракт. Он объяснил свое решение личными мотивами. При этом СМИ назвали условие, при котором футболист останется в столице Каталонии.

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ТрансферыФК БарселонаФК Манчестер СитиЛионель Месси
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