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"Слава Украине!" Известный бразильский футболист снял видео в поддержку Виды и Вукоевича

3.3тЧитать новость на украинском

Бразильский футболист Матеус, известный украинским болельщикам по многолетнему выступлению за днепровский "Днепр" (2011-2016 года) поддержал хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виду.

35-летний нападающий "Шицзячжуан Эвер Брайт" у себя в Instagram выложил небольшое видео, в котором говорит "Слава Украине!".

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Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых". Этот успех хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили Украине, записав соответствующий ролик.

После этого ФИФА наказала сперва Виду, а затем Хорватский футбольный союз применил штрафные санкции и к Вукоевичу.

Позже Огнен призвал не политизировать его высказывания в поддержку нашей страны и заявил,что намерен самостоятельно заплатить штраф.

Персоны
Огнен ВукоевичМатеус
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Вот уже и бразильские обезьяны начали обезьянничать
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Podyu Roman
Podyu Roman
Лаптерогие, что-то не так в вашем "королевстве".
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Podyu Roman, свинорылый,у вас то всё в порядке...надо же,целый матеус крикнул сала украине.
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