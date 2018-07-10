"Слава Украине!" Известный бразильский футболист снял видео в поддержку Виды и Вукоевича

Бразильский футболист Матеус, известный украинским болельщикам по многолетнему выступлению за днепровский "Днепр" (2011-2016 года) поддержал хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виду.

35-летний нападающий "Шицзячжуан Эвер Брайт" у себя в Instagram выложил небольшое видео, в котором говорит "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, игра 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых". Этот успех хорваты Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили Украине, записав соответствующий ролик.

После этого ФИФА наказала сперва Виду, а затем Хорватский футбольный союз применил штрафные санкции и к Вукоевичу.

Позже Огнен призвал не политизировать его высказывания в поддержку нашей страны и заявил,что намерен самостоятельно заплатить штраф.