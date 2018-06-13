Скандал с "Интером" из-за ЧМ-2018: телеканалу показали "футбол на крови". Фото и видеофакт

Телеканал "Интер", который будет транслировать матчи ЧМ-2018 в России, заклеили листовками против футбольного турнира страны-агрессора.
"Акция оказалась короткой, но удачной. Напомнили всем, что "Интер" — это пророссийский канал, который систематически занимается российской пропагандой. Трансляция Чемпионата мира по футболу в РФ — еще одна попытка распространить идеи "русского мира" среди украинцев. Поэтому #boycottworldcup2018!" - написали "Национальные дружины" в Facebook.
Активисты пришли к телеканалу и заклеили всю агитацию, которая была на окнах и лайтбоксах "Интера".
Как сообщал OBOZREVATEL, "Интер" агитирует украинцев смотреть ЧМ-2018 в России.
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