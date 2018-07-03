МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Швеция - Швейцария: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

1.2тЧитать новость на украинском

Сборная Швеции минимально обыграла команду Швейцарии в поединке 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор матча.

Новости
Москвич погиб нелепой смертью, отмечая победу после матча Россия - Испания

Швеция – Швейцария 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 66 Форсберг.
Швеция – Ольсен, Люстиг (Крафт, 82), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Свенссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 82), Берг (Телин, 90), Тойвонен.
Швейцария – Зоммер, Ланг, Джуру, Аканджи, Родригес, Бехрами, Джака, Шакири, Джемаили (Сеферович, 73), Цубер (Эмболо, 73), Дрмич.
Предупреждения: Люстиг (31), Бехрами (61), Джака (68).
Удаление: Ланг (90).

Отметим, что этот поединок вызвал бурное обсуждение в сети из-за позорной ситуации с пустыми местами на трибунах.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияСанкт-Петербург
Объекты
сборная Швеции по футболусборная Швейцарии по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Нові
Старі
Кращі
Найгірші

Наши блоги