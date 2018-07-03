Швеция - Швейцария: обзор матча 1/8 финала ЧМ-2018

Сборная Швеции минимально обыграла команду Швейцарии в поединке 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0.

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Швеция – Швейцария 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – 66 Форсберг.

Швеция – Ольсен, Люстиг (Крафт, 82), Линделеф, Гранквист, Аугустинссон, Классон, Свенссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 82), Берг (Телин, 90), Тойвонен.

Швейцария – Зоммер, Ланг, Джуру, Аканджи, Родригес, Бехрами, Джака, Шакири, Джемаили (Сеферович, 73), Цубер (Эмболо, 73), Дрмич.

Предупреждения: Люстиг (31), Бехрами (61), Джака (68).

Удаление: Ланг (90).

Отметим, что этот поединок вызвал бурное обсуждение в сети из-за позорной ситуации с пустыми местами на трибунах.