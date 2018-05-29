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Шевченко рассказал о проблемах со сборной

1.6тЧитать новость на украинском

Главный тренер сборной УкраиныАндрей Шевченко сообщил, что запланированный на третье июня матч против команды Албании может не состояться.

По словам наставника, встреча может сорваться по причине организационных просчетов.

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"Игра с Албанией должна была состояться в Швейцарии. Швейцарцы не дали возможности провести второй матч на их территории в связи с оформлением документов. Агент перевел вторую игру во Францию. Стадион, на котором он хотел ее провести, не соответствует уровню национальных сборных. Там даже нельзя разместить зрителей", - прокомментировал ситуацию Шевченко.

ФФУ направила письмо в ФИФА по поводу проведения матча Украина - Албания. Среди возможных вариантов развития событий: отмена матча или перенос игры на другой стадион.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры уже принимают ставки на первую игру украинской команды с Марокко.

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Тема
ФФУ
Персона
Андрей Шевченко
Объекты
сборная Бразилии по футболуФИФА
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