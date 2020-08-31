Шевченко рассказал, как сборная Украины готовится к Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко остался доволен работой команды на тренировочном сборе накануне старта в новом розыгрыше Лиги наций.

Соответствующее заявление наставник "желто-синих" сделал в эфире телеканала "Футбол 1"

"Мы устроили микро-сбор. Все клубы пошли нам на встречу, мы смогли провести его. Он нужен, прежде всего, чтобы поработать с командой тактически, привести ее в необходимое русло в плане структуры игры. Память у ребят хорошая, это сужу по тренировкам, которые мы им давали. Навыки быстро возвращаются. Это приятно, потому что футбол, в который мы просим, ​​чтобы они играли, им нравится. Мы добавили немного новых вещей в создании атак, посмотрим, удастся ли их воплотить в игре со Швейцарией (3 сентября) и Испанией (6 сентября)", – цитирует Шевченко XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Украины Роман Яремчук раскритиковал тренера бельгийского "Гента", в ответ на что наставник посоветовал нашему футболисту искать себе новую команду.

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